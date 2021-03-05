"Göçmenlere Yasal Olarak 'Yabancı' Denilmemeli"
05.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:51
ABD yasalarına göre göçmenler, 'yabancı' ve aynı zamanda da 'uzaylı' anlamı taşıyan, İngilizce'deki 'alien' sözcüğüyle tanımlanıyor.
ABD yasalarına göre göçmenler, 'yabancı' ve aynı zamanda da 'uzaylı' anlamı taşıyan, İngilizce'deki 'alien' sözcüğüyle tanımlanıyor. Ancak birçok kişiye göre 'aşağılayıcı' ya da 'hakaret' olarak yorumlanan bu ifadenin artık değişmesi gerekiyor. Başkan Joe Biden yönetimi de bu görüşte
Kaynak: DailyMotion.com