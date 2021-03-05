"Göçmenlere Yasal Olarak 'Yabancı' Denilmemeli"

ABD yasalarına göre göçmenler, 'yabancı' ve aynı zamanda da 'uzaylı' anlamı taşıyan, İngilizce'deki 'alien' sözcüğüyle tanımlanıyor. Ancak birçok kişiye göre 'aşağılayıcı' ya da 'hakaret' olarak yorumlanan bu ifadenin artık değişmesi gerekiyor. Başkan Joe Biden yönetimi de bu görüşte

Kaynak: DailyMotion.com