Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız

04.11.2019 22:34

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afganistan'dan 5 bin TL maaşla 150 bin çoban daha getirileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son üç yıl içerisinde toplam 93 bin 123 Afgan'ın ülkesine geri gönderildiği belirtildi. Buna karşın çeşitli internet sitelerinde yer alan, Afganistan'dan 5 bin TL maaşla 150 bin çoban daha getirileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

İYİ PARTİLİ İSME SERT TEPKİ: İFTİRA ATMAKTAN BIKMADINIZ

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, söz konusu iddiaları paylaşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a sert tepki gösterdi. Özdağ'ın tweetini alıntılayan Genel Müdürlük, "Son üç yıl içerisinde toplam 93 bin 123 Afganı ülkesine geri gönderdik. Verdiğiniz bilginin hiçbir gerçekliği yok! Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın söz konusu paylaşımı:

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Özdağ'a yanıt verdiği paylaşım: