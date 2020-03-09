GMİS Genel Başkanı Yeşil, "İlave kazanımlar sağladık"
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Maden Tetkik Arama, Türk Tarih Kurumu, Güncel

GMİS Genel Başkanı Yeşil, "İlave kazanımlar sağladık"

TTK harici servisler ile yerüstü çalışanlarına risk tazminatı ödenmesi, MTA çalışanlarının iş tazminatlarının yükseltilmesini içeren protokol ile ilgili bilgi veren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, hayırlı olması dileğinde bulundu.

09.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:43
GMİS Genel Başkanı Yeşil,

TTK harici servisler ile yerüstü çalışanlarına risk tazminatı ödenmesi, MTA çalışanlarının iş tazminatlarının yükseltilmesini içeren protokol ile ilgili bilgi veren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, hayırlı olması dileğinde bulundu.


Yeşil; "TTK 28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde TTK yerüstü ve harici servis çalışanları ile MTA 18. Dönem Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde MTA'da çalışan işçi arkadaşlarımızı ilgilendiren risk tazminatı ve iş tazminatı konularını, Kamu Çerçeve Protokolü dışında ek bir protokolle bağlamak üzere ertelemiştik. Bugün Ankara'da yaptığımız görüşmelerde TTK ve MTA için, Kamu Çerçeve Protokolü dışında ek protokoller imzaladık ve arkadaşlarımıza ilave kazanımlar sağladık.


Tüm arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) harici servisler-yerüstü servislerinde çalışan işçilere günlük 9 TL risk tazminatı ödenmesi hakkındaki protokol 9 Mart 2020 tarihinde Ankara'da imzalandı. Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) arasında 9 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantının ardından protokol imza altına alındı.


Toplantıya, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ve Kurum yetkilileri, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek ve TÜHİS yetkilileri, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç katıldı.


İmzalanan protokole göre, 2019 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün mali hakların uygulanması sonucu ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla 24 Şubat 2020 tarihinde Kamu İşveren Sendikası, TÜRK-İŞ ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı arasında imzalanan Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü çerçevesinde değişiklik yapılması kararı alındı.


Protokole göre; TTK 28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin "Primler ve Muhtelif Ücretler" başlıklı 58'inci Maddesinin "e" bendinin 3, 4 ve 5. paragrafları değiştirilerek, yerine TTK harici ve yerüstü servislerinde çalışan tüm işçilere fiilen çalışılan günlere münhasır olmak üzere günlük 9 TL risk tazminatı ödenmesi hükmü getirildi.


Protokol 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.


MTA işçilerine günlük 9 TL iş tazminatı ödenecek


Maden Tetkik Arama Kurumu'nda (MTA) çalışan işçilere günlük 9 TL iş tazminatı ödenmesi hakkındaki protokol 9 Mart 2020 tarihinde Ankara'da imzalandı. Toplantıya, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem, MTA Personel ve Eğitim Daire Başkanı Reşat Alan, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek ve TÜHİS yetkilileri, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç katıldı.


Protokole göre; MTA 18'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin "MUHTELİF ÜCRETLER" başlıklı 49'uncu Maddesinin "b" bendinde yer alan İş Tazminatı 9 TL'ye yükseltildi. MTA'da çalışan işçilere fiilen çalışılan günlere münhasır olmak üzere günlük 9 TL İş Tazminatı ödenecek.


Protokol 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Manşet

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