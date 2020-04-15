Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü Koronavirüs salgınından dolayı zor günler geçiren vatandaşlara, hayırsever insanlar destek oluyor. Mersin'de bir hayırsever, Büyükşehir Belediyesi'nin MER-EK ekmek büfesindeki 5 bin ekmeğin ücretini ödeyerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılmasını sağladı.

Mersin'de yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, koronavirüs sürecinde zor günler geçiren vatandaşlara destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin MER-EK ekmek büfesindeki 5 bin ekmeğin ücretini ödedi. Hayırseverin örnek davranışı sayesinde gün içerisinde tüm ekmekler vatandaşlara ücretsiz verildi.

5 BİN EKMEĞİN ÜCRETİNİ ÖDEDİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde maddi ve manevi anlamda zor günler geçirilen korona virüs salgını sürecinde sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetler devam ederken, hayırsever bir vatandaştan örnek bir davranış geldi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, salgınının etkisini artırdığı bugünlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla örnek bir davranış sergiledi. Mersinli hayırsever, merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesindeki tarihi Kuruçeşme yanında bulunan MER-EK büfesinde bir gün içinde satışı yapılan somun ve diğer çeşitlerle birlikte 5 bin adet ekmeğin ücretini ödeyerek, ekonomik açıdan zor günler geçiren vatandaşlara destek oldu.

''BELEDİYENİN EKMEKLERİ DAHA HİJYENİK OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİLDİK''

Söz konusu MER-EK büfesinde çalışan Arzu Tekin, "Bugün güzel bir olay için burada bulunuyoruz. Virüs nedeniyle bütün ülkede, dünyada büyük bir sıkıntı var. Bu, bizi maddi olarak çok etkilemiş durumda. Halkımızın içerisinde maddi imkansızlıklar yaşayan insanların sayısı çoğaldı. Bağışta bulunan vatandaşımız, belediyenin ekmekleri daha hijyenik ve çok daha güvenli olduğu için bizleri tercih etti.'' dedi.

Bugünlerde maddi anlamda desteğe ihtiyacı olan çok fazla kişinin olduğunu söyleyen Tekin, "Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Hayırsever vatandaşımız da örnek teşkil etmesini diliyor. Bizim de arzumuz bu yönde. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA