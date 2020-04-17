Gizemli hayırsever 50 kişinin 33 bin liralık veresiye borcunu kapattı
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Sabah, Aydın, Yaşam

Gizemli hayırsever 50 kişinin 33 bin liralık veresiye borcunu kapattı

Aydın'da ismini gizli tutan bir hayırsever, mahallelinin bakkala borcunun yazıldığı veresiye defterini satın aldı.

17.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:20
Gizemli hayırsever 50 kişinin 33 bin liralık veresiye borcunu kapattı

Aydın'da ismini gizli tutan bir hayırsever, mahallelinin bakkala borcunun yazıldığı veresiye defterini satın aldı. Bakkal, dükkanının önüne astığı pankartla 50 müşterisinin 33 bin liralık borcunun sıfırlandığını ilan etti.

Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Yıldıztepe Mahallesi, 71 Sokakta bulunan market sahibi Hüseyin Bürücü, dün sabah saatlerinde tanımadığı bir vatandaşın iş yerine gelerek içerisinde 50'den fazla müşterinin hesabının bulunduğu veresiye defterindeki tüm borçları sıfırladığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Milli Dayanışma Kampanyalarının adresi bu kez Aydın'ın Nazilli ilçesi oldu. Geçtiğimiz yıl içerisinde de benzer bir olayın yaşandığı ve bakkalın alacağı bulunan 33 bin TL'lik veresiye hesabının yine gizli bir hayırsever tarafından ödendiği Nazilli'de ikinci olay ise dün sabah yaşandı. Dünyayı saran korona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ekonomik anlamda zorluk çeken birçok vatandaş için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyaları artarak devam ediyor. Tüm kamu ve kuruluşlarının ihtiyaç sahipleri için başlattığı kampanyalar sürerken, bireysel yardımların da ardı arkası kesilmiyor.

İş yerinin sahibi Hüseyin Bürücü, daha önce hiç görmediği bir kişinin iş yerine gelerek işlerinin nasıl olduğunu sorduğunu, ardından da veresiye defterindeki borçları ödemek istediğini ifade ederek tüm borçları birlikte hesaplayarak tamamını nakit olarak ödediğini belirtti. Şaşkınlığını gizleyemediğini ifade eden iş yeri sahibi Bürücü, daha sonra borçların ödendiğini duyuran bir yazıyı marketin girişine astığını, gelen müşterilerin ise şaşkınlık içerisinde gizli hayırsevere teşekkür ederek dua ettiğini belirtti.

Bürücü, "Yaklaşık 21-22 yıldır bu işletmenin sahibiyiz ve babamla, ailemizle birlikte çalıştırıyoruz. Bu sabah 09.30 civarlarında hiç tanımadığım biri geldi. Veresiyemin olup olmadığını sordu ve ödemek istediğini söyledi. Önce şaşırdım. Sadece 'sen bir defterini açar mısın abim' dedi. Veresiye defterini açtım ve tüm veresiyeleri tek tek hesapladık. Herkesin hesaplarını tek tek yanımda kontrol etti ve defterdeki 50 civarındaki veresiye müşterimin borcunu nakit olarak ödedi. Kim olduğunu ısrarla sormama rağmen söylemedi. Gerçekten çok mutlu olduk, gurur duyduk. Bu zor günlerde böyle insanların çıkması gurur verdi. Müşterilerimizin adına da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin. Allah yolunu açık etsin. İnşallah daha iyi yerlere gelir. ve bu davranışının bir başka insanlara da arkadaşlara da örnek olmasını istiyorum. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Bunları hep televizyonda izlediğimiz için bize uğramaz diyorduk. İnşallah böyle insanlar başka yerlere de nasip olur" dedi.

Veresiye borcu silinen müşteriler de gizli hayırsevere teşekkür ederek zor günlerde vatandaşın imdadına Hızır gibi yetiştiğini ifade ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

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