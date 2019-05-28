Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı!
Gizem Karaca, İzmir'deki evi için 120 bin liraya beyaz eşya satın aldığı Barış Yıldızsoy'un kendisini dolandırdığını iddia etmişti. Eşyaları teslim alamadığını belirten oyuncuya, Barış Yıldızsoy'dan karşı atak geldi. Malları teslim ettiğini belirten satıcı, kendisine iftira atıldığını belirterek savcılığa başvurdu.
Yeni evi için aldığı beyaz eşyaları satan kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden oyuncu Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı.
FATURALARI DELİL OLARAK SUNDU
Gizem Karaca, İzmir'deki evi için 120 bin liraya beyaz eşya satın aldığı Barış Yıldızsoy'un kendisini dolandırdığını iddia etmişti. Eşyaları teslim alamadığını belirten oyuncuya, Barış Yıldızsoy'dan karşı atak geldi. Malları teslim ettiğini belirten satıcı, kendisine iftira atıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Faturaları delil olarak sunan Barış Yıldızsoy'un şikayeti üzerine Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR (3)
-
DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ÇAPKIN KIZ ASLICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Gizemli ve karanlıkCevap Yaz 1 Yayından KaldırYORUM YAP: yorum yokYayından Kaldır
Oğuz Haksever'in, Mikrofonunun Açık Kalması Sonucu Erdoğan İçin Sarf Ettiği Sözler Akıllara Diğer Canlı Yayın Kazalarını Getirdi!
Boşanacakları Konuşulan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Verdiği İftara Katıldı