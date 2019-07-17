Gizem Hatipoğlu, kızı Lila için alışveriş yaptı
Ekranların sevilen ismi Gizem Hatipoğlu, önceki gün İstanbul'un en gözde ve trend alışveriş merkezinde görüntülendi.
Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Hatipoğlu 2018 yılının Kasım ayında kucaklarını aldıkları kızı Lila için bol bol alışveriş yaptı.
Gazeteciler tarafından oldukça keyifli görüntülenen Gizem Hatipoğlu, uzun süre mağazada vakit geçirdikten sonra alışverişini tamamlayıp aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.
Kaynak: Bültenler
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