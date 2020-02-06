: Türkiye, Van'daki çığ felaketini konuşurken Giresun'dan gelen görüntü dehşete düşürdü

06.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:47

Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde meydana gelen heyelan sonrası Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapandı. Yol, yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açılırken, heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

KOCA KOCA KAYALAR YOLA YUVARLANDI

Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ve Sivas ile bağlantısını sağlayan karayolunun, merkeze bağlı Duroğlu beldesi mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi yola aktı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Giresun- Dereli karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen karayolu ekipleri, iş makineleri eşliğinde yolda temizleme çalışması başlattı. Yol, çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

DEHŞET ANI KAMERADA

Bir belde sakini, heyelan anını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Görüntülerde, dik yamaçtan kopan dev kayaların ve toprak kütlesinin yola düştüğü görülüyor.

Kaynak: DHA

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