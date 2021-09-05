Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin rehin alındığı görüntüler paylaşıldı
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Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin rehin alındığı görüntüler paylaşıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

Gine'de başkent Konakri'den askerin önemli konuşlandığı ve cumhurbaşkanlığı yakınlarından silah seslerinin geldiği haberlerinin ardından Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin gözaltı görüntüleri paylaşıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI İNDİRİLDİ

Fransız Jeune Afrique dergisi ise olayın darbe girişimi olduğunu ve Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) tarafından yapıldığını iddia etti. Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri darbeyle devrildiği öne sürüldü.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

AA'nın aktardığı habere göre, yerel basında Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı.

ASKERLER YÖNETİME EL KOYDU

Doumbouya, bir grup askerle görüldüğü videoda, ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi.

SINIRLAR KAPATILDI

Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın, hükümetin ve kurumların feshedildiğini, sınırların kapatıldığını söyledi.

CONDE'NİN BİTKİN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan bir diğer videoda ise Conde'nin askerlerle beraber bir odada fazlasıyla bitkin olduğu görüldü.

Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin rehin alındığı görüntüler paylaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı
Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı
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