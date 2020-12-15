Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yemin ederek görevine başladı
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Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yemin ederek görevine başladı

15.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:14
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yemin ederek görevine başladı

Gine'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan Alpha Conde, yemin ederek görevine başladı.

Gine'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan Alpha Conde, yemin ederek görevine başladı.

Başkent Konakri'de düzenlenen yemin törenine, Gana, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mali, Togo, Sierra Leone, Fas, Etiyopya ve Moritanya'dan liderler düzeyinde katılım oldu.

Törene Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Törende Afrika Birliği'nden heyet de hazır bulundu.

Yemin töreninin ardından Conde, resmen 3'üncü dönemine başlamış oldu.

Gine'de Anayasa Mahkemesi, 8 Kasım'da, Conde'nin yüzde 59,50 oy alarak resmen cumhurbaşkanı seçildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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