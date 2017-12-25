Gf Hakan Plastik, 2018'de %10 Büyüme Hedefinde

Yoğun ama başarılı bir yılı, düzenlenen Yeni Yıla Merhaba kokteyli ile kutlayan GF Hakan Plastik'in Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan Besler, sektör yetkililerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve 2018 yılı için planlarından söz etti.

Konuşmasına 2017 yılı inşaat sektörünün kısa bir değerlendirmesini yaparak başlayan Batuhan Besler, inşaat sektörünün ilk dokuz ayda yüzde 10,2 büyüme kaydettiğini ve bunun da Türkiye ekonomisinin büyümesinde pozitif bir etki sağladığını belirtti. Bu pozitif gelişmenin diğer tarafında ise sektörün yaşadığı finans sorunlarının inşaat sektörü ile birlikte tüm paydaşlarını olumsuz etkilediğine değindi. Besler, "Döviz kurlarının ve enflasyonun artış trendinde olmasına rağmen, sağlanan destekler ve yapılan kampanyalar ile inşaat sektörü önemli bir büyüme kaydetti. Ancak bu büyümenin sürdürülebilir bir büyüme olup olmadığını önümüzdeki günler bize daha net gösterecek" dedi.

İnşaat ve buna bağlı olarak yapı malzemeleri sektöründe yaşanan bu gelişmelerle 2017 yılının sonuna gelindiğinde GF Hakan Plastik için yine de başarılı bir yıl olduğunu söyleyen Batuhan Besler, "GF Hakan Plastik olarak iyi bir yıl geçirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. 2017 başı itibari ile organizasyonumuza yaptığımız yatırımlar, şirket içindeki değişim yönetimi ve güçlü finansal yapımız ile 2016 yılına göre %30 civarında bir büyüme kaydettik. Büyümemiz özellikle iç pazardaki etkinliğimizin artmasına paralel olarak geldi. İhracatta henüz istediğimiz en üst performansa ulaşamasak da hem yeni pazarlara girdik hem de bulunduğumuz pazarlarda konumumuzu güçlendirdik. Bu da önümüzdeki dönemde daha etkin ve sürdürülebilir bir ihracat büyümesini beraberinde getirecektir" dedi.

2017 yılının hemen başlarında Mart ayında ISH Fuarı ile başlayan süreçte yıl içerisinde toplam 8 yurtdışı fuara katıldıklarını söyleyen Batuhan Besler, özellikle yeni oldukları pazarlarda fuarların olumlu etkisini gördüklerini ifade etti. Gana'da katıldıkları fuar sonrasında ulaştıkları yeni müşteriler ile ticaret başlattıklarını kaydetti. Yurtiçi eğitimleri ile birlikte yine yurtdışı müşteri eğitimlerinin de yıl içerisinde Kıbrıs'tan Gürcistan'a hatta Etiyopya'ya kadar uzandığını belirtti.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜRETİM ÜSSÜ

Georg Fisher için Türkiye'nin önemli bir üretim üssü olduğunu belirten Besler, hem Türkiye'deki hem de dünyadaki talebe karşılık verebilmek açısından yeni bir yatırım gerçekleştirmeleri gerektiğini, bu nedenle 2017 yılında SİLENTA ürün grubu için üretim hattı ile ilgili yatırım yaptıklarını kaydetti.

Besler; " Bununla beraber GF birleşmesi ile birlikte hız verdiğimiz sistem altyapısı, endüstriyel uygulamalar, izleme araçları ve verimlilik artırmaya yönelik çalışmalarımız oldu ki yeni yılda da bu çalışmalarımız devam edecek. 2016 itibari ile Georg Fischer'in tüm dünyada, tüm şirketlerinde uygulanmak üzere anons ettiği Strateji 2020 hedefleri doğrultusunda kendi önceliklerimizi belirledik. Bir taraftan organizasyonumuzu ve iş yapış süreçlerimizi geliştirirken diğer taraftan da hedeflerimizi yakalamaya çalıştık. GF Strateji 2020'yi, GF Hakan Plastik süreçlerine çok başarılı bir şekilde entegre ettik. Bunun karşılığında da bütün Georg Fischer firmaları içinde Strategy 2020'yi olağanüstü uygulayan firma ünvanını aldık ve "Gold Award"ı kazandık" dedi.

2018 İÇİN HEDEF, MARKAYA OLDUĞU KADAR SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE DE KATKI SAĞLAMAK

2018 yılına ülke olarak birçok belirsizlikle girildiğini belirten GF Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan Besler, özellikle dövizde yaşanılan belirsizlik, yüksek enflasyon ve sınırlarda yaşanan sıkıntıların endişe yarattığını kaydetti.

Ayrıca seçim yılı olacak 2019'dan önceki yıl olması sebebi ile 2018'de seçim ekonomisi uygulamalarının olabileceğini öngördüklerini ifade eden Besler, "Buna rağmen Georg Fischer olarak Türkiye'ye olan inancımız tam ve bu ülkeden beklentilerimiz yüksek. GF Hakan Plastik olarak özellikle insan kaynağımıza, üretim teknolojilerimize ve satış kanallarımıza kesintisiz yatırım yapmaya devam ediyor olacağız. Operasyonlarımızdaki iyileştirmeler ile üretim verimliliğini artırırken, ürün kalitemizi de sektör beklentilerinin üzerine taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2018 için %10 civarında bir büyüme öngörüyoruz" dedi. Bu büyümeye ana katkının ihracattan olmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

2018 yılından beklentilerinin yaptıkları yatırımların sektörün gelişimine de katkıda bulunması olduğunu söyleyen Besler, özellikle eğitim ve teknik danışmanlık çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydetti. 2017 yılı içinde pazarlama departmanı içinde oluşturdukları Teknik Hizmetler bölümü ile satış öncesi ve sonrasında sundukları hizmet kalitesini birkaç basamak yukarıya taşıdıklarını belirten Batuhan Besler, 2018 yılında satış öncesinde özellikle profesyonel karar verici ve kullanıcıların plastik boruyu düşündüklerinde ilk destek almak isteyecekleri kaynak olmayı hedeflediklerini; buradaki amaçlarının sadece GF Hakan Plastik ürünlerini tanıtmak ya da satmak değil, özellikle projelerin ihtiyacına en uygun sistem çözümlerini sunmak olduğunun altını çizdi.

2017 yılı Mayıs sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik"in yayınlanmasına da değinen Batuhan Besler, " Bu yönetmelikle her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kurallar detaylı olarak sıralandı. İnsan sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken bir konu ve 2018'de bina inşaatlarının da önemli konulardan birinin Sessiz Binalar olacağı kanaatindeyim. Bu konuda GF Hakan Plastik olarak tesisat konusunda yıllardır hazırız. Türkiye'nin ilk sessiz boru üreticisi olarak, bu konunun önemini çok iyi biliyor ve tüm paydaşlarımıza bu konudaki sistem önerimizi anlatıyoruz" dedi.

GF Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan Besler, 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerini paylaşımının ardından "2018 yılının ülkemize huzur ve refah getirmesini diliyorum. Umuyorum ki 2018 yılında hepimizi mutluluk, başarı ve sevgi karşılar" diyerek iyi dileklerde bulundu.