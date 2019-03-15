Son Anket Geldi! "CHP'nin Kalesi" Denilen Şişli'de Şaşırtan Durum

Gezici Araştırma'nın Şişli'de 2-9 Mart tarihleri arasında 3 bin 200 kişi ile, yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Buna göre Şişli'de DSP Adayı Mustafa Sarıgül yüzde 51.63 ile açık ara önde.

Gezici Araştırma Şirketi tarafından 2-9 Mart tarihleri arasında, Şişli ilçesindeki 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşme metoduyla yapılan anketin sonuçları açıklandı.

AÇIK ARA ÖNDE

Araştırma sonuçlarına göre, CHP'den ayrılan ve DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül yüzde 51,6 ile rakiplerinden açık ara önde görünüyor.

Mustafa Sarıgül

SARIGÜL'Ü CHP ADAYI TAKİP EDİYOR

Sarıgül'ü yüzde 24,7 ile CHP Adayı Muammer Keskin, yüzde 17,2 ile de AK Parti Adayı Nihal Yıldırım takip ediyor.