: Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi

18.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:54

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Mahkeme heyetinin beraat kararını duyurduğu anda salondan alkış sesleri yükseldi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanık avukatları talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, tüm taleplerin reddine karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanıklara söz verdi.

KAVALA, AİHM KARARINI HATIRLATTI

Tutuklu sanık Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) serbest bırakılmasını talep eden kararında, dava dosyasında ve iddianamede cebir ve şiddet kullandığı, şiddet eylemlerini başlattığı ya da yönlendirdiği, suç sayılan davranışlarda bulunanlara destek verdiği yönünde hiçbir delil olmadığını belirttiğini kaydetti.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatine karar verdi.

SALONDA ALKIŞ SESLERİ

Mahkemenin beraat kararı sonrası davayı takip eden vatandaşlar ve avukatlar karardan memnuniyetini dile getirerek mahkeme heyetini alkışladılar. Mahkemeyi dışarıdan takip eden vatandaşlar da beraat kararını duyduktan sonra dışarıda alkışladılar.

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