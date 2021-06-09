Gezegenimizin Kritik Eşikleri Filmi
Gezegenimizin Kritik Eşikleri filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Gezegenimizin Kritik Eşikleri filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
David Attenborough ve bilim insanı Johan Rockström, Dünya'nın biyolojik çeşitliliğinin nasıl çöktüğünü ve bu krizin çok geç olmadan nasıl atlatılabileceğini anlatıyor.
Yönetmen: Jonathan Clay Harris
Oyuncular: David Attenborough, Johan Rockström
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Breakıng Boundarıes
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 74 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 04.06.2021
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Kaynak: InterSinema.com