Gezegenimizin Kritik Eşikleri Filmi
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Gezegenimizin Kritik Eşikleri Filmi

Gezegenimizin Kritik Eşikleri Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Gezegenimizin Kritik Eşikleri filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Gezegenimizin Kritik Eşikleri filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

David Attenborough ve bilim insanı Johan Rockström, Dünya'nın biyolojik çeşitliliğinin nasıl çöktüğünü ve bu krizin çok geç olmadan nasıl atlatılabileceğini anlatıyor.

Yönetmen: Jonathan Clay Harris

Oyuncular: David Attenborough, Johan Rockström

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Breakıng Boundarıes

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 74 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 04.06.2021

Gezegenimizin Kritik Eşikleri Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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