GERKOOP Dağyeni'nin ardından ikinci süt tankını Çamköy'e koyacak Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in yoğun çalışmaları ile kurulan Germencik Üretim, İşletme ve Pazarlama Kooperatifi (GERKOOP), süt tankı koyma çalışmalarına devam ediyor.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in yoğun çalışmaları ile kurulan Germencik Üretim, İşletme ve Pazarlama Kooperatifi (GERKOOP), süt tankı koyma çalışmalarına devam ediyor. Süt üretiminde 50 tonun üzerinde bir kapasiteye sahip Germencik'te üreticilerin haklarının korunması, emek ve alın terinin tam karşılığını bulması amacıyla Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından kurulan ve faaliyetlerine başlayan GERKOOP altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Kurumsal kimliğini tamamlayan ve ilk olarak süt alanında çalışmalarına başlayan kooperatif geçtiğimiz hafta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katkılarıyla alınan ilk süt tankını Dağyeni Mahallesine koymuştu. İkinci tankın konması için Çamköy'de inşaat çalışmalarına başlayan Germencik Belediyesi ekipleri yapımın tamamlanmasının ardından süt tankını mahalleye koyacak. Kısa zaman içerisinde tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından süt tanklarının faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

"Üretici başımızın tacıdır"

Dağyeni Mahallesi'nin ardından Çamköy'e de süt tankı konması için çalışma başlatan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yaptığı açıklamasında üreticimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemizin çehresini, dokusunu değiştirmek için çalışmalar yaptık. En önemlisi de ilçemize dışarıdan bakanların düşüncelerini değiştirme başarısını elde ettik. Germencik'i hak ettiği yere taşımak, bir mücevher olan ilçemizi parlatmak için büyük emek harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. Bizler şehrimizin dokusunu değiştirmeye ve her şeyden önce halka dokunmaya başladık. Üreticimize sözler verdik. Çünkü burası üretimin, üreticinin, tarımın çiftçinin memleketi. Bir çalışma yapılacaksa ilk buradan başlanmalıydı. ve bugün ne mutlu bizlere ki verdiğimiz sözleri tutuyoruz. GERKOOP'u kurduk ve üreticimizi koruma altına almaya başladık. Süt üretim potansiyelimizi doğru kullanmak, böylesi bir gücü üreticimizin lehine çevirmek, sömürülmesini, yıpratılmasını engellemek için çıktığımız bu yolda projelerimizin ilk adımı olan süt tanklarını koymaya başladık. İlkini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun desteğiyle Dağyeni'ye koyduk. Şimdi söz verdiğimiz gibi ikinci süt tankını Çamköy'e koymak için inşaat çalışmalarına başladık. Kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak buraya da süt tankımızı koyacağız. Hizmette esas olan halka dokunmak, onların isteklerini yerine getirmektir. Bizler iş takvimimizi buna göre oluşturuyor, tüm gücümüzü onların talep ve beklentilerini karşılamak için harcıyoruz. Germencik Belediyesi olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA