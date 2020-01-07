: Gerginlik tırmanıyor! ABD'den İran'a bir tehdit daha geldi

07.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:00

Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülen Kasım Süleymani ile ilgili olarak ABD'den yeni bir açıklama geldi. VOA'nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Süleymani'nin Irak'a bir diplomatik misyon için gittiği iddiası doğru değil" açıklamasını yaptı.

"EĞER İRAN KÖTÜ BİR SEÇİM YAPARSA..."

Pompeo açıklamasının devamında "ABD'nin tüm olası hedefleri değerlendirmeden geçiriliyor. Atacağımız her adım uluslararası yasalara uygun olacak. Eğer İran kötü bir seçim daha yaparsa Trump geçen hafta olduğu gibi kararlı ve ciddi karşılık verecek" ifadelerini kullandı.

Mike Pompeo

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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