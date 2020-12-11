Gercüş'te uçurumdan düşen avcı hayatını kaybetti
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Gercüş'te uçurumdan düşen avcı hayatını kaybetti

11.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:14
Gercüş'te uçurumdan düşen avcı hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kişi, avlanmak için arkadaşlarıyla birlikte gittikleri bölgede bulunan uçurumdan, dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kişi, avlanmak için arkadaşlarıyla birlikte gittikleri bölgede bulunan uçurumdan, dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgilere göre H.A (29), avlanmak için Batman'ın Kozluk ilçesinden Gercüş ilçesinin Yemişli köyü mevkisindeki dağlık alana gitti. Av esnasında dengesini kaybederek uçurumdan düşen H.A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda H.A.'nın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı. Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan H.A. cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Batman'a sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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