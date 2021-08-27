Gercüş'te kitap okuma etkinliği düzenlendi
Gercüş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Gercüş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) okuma etkinliği gerçekleştirildi.
TÜGVA Kafe'de gerçekleştirilen etkinliğe TÜGVA İlçe Temsilcisi Zübeyir Çetin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Çetin, etkinlikte yaptığı konuşmada kitap okumanın önemine değindi.
Kitap okumayı evlere taşımayı etkin hale getirdiklerini kaydeden Çetin, "Velilerin katılımıyla projenin hedeflerine ulaştığına inanıyorum. Böyle etkinliklerin öğrencilerimiz üzerinde olumlu etki oluşturduğuna inanıyorum." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak