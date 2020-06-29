Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı (2)
4 EV DAHA KARANTİNA ALINDIBatman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi, Kayapınar beldesinin Pınarbaşı Mahallesi ve Yemişli köyündeki 4 evde yaşayanlarda koronavirüs tespit edildi.
29.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:27
4 EV DAHA KARANTİNA ALINDI
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi, Kayapınar beldesinin Pınarbaşı Mahallesi ve Yemişli köyündeki 4 evde yaşayanlarda koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine evler, karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 ev, karantinaya alınırken, filyasyon ekipleri de temaslı kişilere test işlemlerine başladı.
Kaynak: DHA