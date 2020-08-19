Gerçek Hayat yazarı Mehmet Ali Tekin son yolculuğuna uğurlandı Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gerçek Hayat Dergisi yazarı gazeteci Mehmet Ali Tekin son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gerçek Hayat Dergisi yazarı gazeteci Mehmet Ali Tekin son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'ndeki cenazeye Tekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, Yazar Selahaddin Eş, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Fatih Akıncıları Derneği Onursal Başkanı Mehmet Şahin ve Bosna Savaşı komutanlarından Harun Hodziç de katıldı.

Fatih Müftüsü Hüseyin Baş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Turan, Tekin ve arkadaşlarını 40 yıl önce İstanbul'a geldiğinde tanıdığını, şehit Metin Yüksel başta olmak üzere bütün şehitlere olan tutku ve bağlılığının onun sayesinde oluştuğunu söyledi.

Tekin'in her duasında Yüksel'i eksik etmediğini belirten Turan, Mehmet Ali Tekin'in Afganistan ve Bosna Hersek başta olmak üzere İslam dünyasındaki mazlum coğrafyalarda mücadeleler verdiğini, Türkiye'de Kudüs'ü kurtarmak için örgüt kurmak suçlaması ile yargılandığını söyledi.

Turan, "Çeçenya'da mücadele vardı, gitti. Maddi ve manevi yardımlarda bulundu. 1 yıl boyunca Rus zindanlarında hayatını geçirdi. Kudüs sevdalısıydı, Kudüs için bedel ödemenin en büyük izzet, onur ve şeref olduğuna inanırdı. Kudüs sevdasından dolayı mahpus damlarında çürüdü, hayatını geçirdi." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da Tekin'in örnek kişiliğine vurgu yaparak, tuttuğu arşivi ile İslam dünyasının hafızası olduğunu kaydetti.

Hodziç ise Tekin'in arkadaşlarıyla savaşta Bosna halkına yardım için geldiğini dile getirerek, Bosna savaşında savaşan askerlerin selamını getirdiğini söyledi.

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün Selam Gazetesi çalışanlarına düzenlediği Selam Tevhid kumpasında cezaevine giren Tekin, yeniden yargılama sonucunda 2017'de tahliye edilmişti.

Kaynak: AA