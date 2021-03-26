Genshin Impact'in mobil versiyonu 1 milyar dolar hasılatını en hızlı aşan oyun oldu
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Genshin Impact'in mobil versiyonu 1 milyar dolar hasılatını en hızlı aşan oyun oldu

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Genshin Impact'in mobil versiyonu 1 milyar dolar hasılatını en hızlı aşan oyun oldu

Çin merkezli RPG oyunu Genshin Impact'in mobil versiyonu sadece altı ay içinde 1 milyar dolar gelir elde ederek bu alanda bir rekora imza attı. Genshin Impact en hızlı 1 milyar dolar barajını geçen mobil oyun oldu.

miHoYo tarafından geliştirilen ve yayınlanan rol yapma oyunu Genshin Impact 28 Eylül 2020'de piyasaya çıkışını gerçekleştirmesinin ardından 6 aylık kısa bir zamanda mobil versiyonunda 1 milyar dolar kazanç elde etti. Daha önce bu alandaki rekoru Pokemon GO, dokuz ayda bir milyar dolar gelirle elinde bulunduruyordu.

ABD merkezli araştırma firması Sensor Tower'ın raporuna göre 1 milyar dolar hasılata ulaşan Genshin Impact'in mobil versiyonu aylık ortalama 160 milyon dolar gelir sağlıyor. Oyunun Mart ayındaki gelirinin ise 230 milyon doların üzerinde olması planlanıyor.

Genshin Impact son dönemlerde özellikle Çin'de en çok ilgi gösterilen RPG oyunlarının başında geliyor. Çin'in insan nüfusuda düşünülürse bu sayılara ulaşmak zor olmasa gerek.

Türkiye'de ve dünyada oldukça popüler olan PUBG'nin 1 milyar dolar barajını aşması yaklaşık 16 ay sürmüştü.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:53:21. #1.15#
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