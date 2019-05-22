İstanbul Havalimanında Yolcu Uçağının Kanadı Direğe Çarptı
İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, yolcularını aldıktan sonra pist başına ilerlerken sağ kanadını aydınlatma direğine çarptı. Uçağın kanadında hasar meydana gelirken yolcular uçaktan indirildi.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, pist başına doğru 'taksi' yaptığı sırada sağ kanat ucundan aprondaki elektrik direğine çarptı. Uçağın sağ kanadında hasar meydana gelirken, yolcular başka bir uçak ile Ankara'ya gönderildi.
İstanbul Havalimanında gerçekleşen kaza 08.10 sıralarında meydana geldi. TK-2108 sefer sayılı Ankara seferini yapan THY'nin Boeing 777-300 tipi uçağı, 274 yolcusunu alarak park pozisyonundan ayrıldı. Uçak, taksiye başladığı esnada sağ kanadını elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yıkılırken, uçağın kanadında da hasar meydana geldi. Olayın ardından uçaktan indirilen yolcular, THY'ye ait başka bir uçakla Ankara'ya gönderilecek.
THY'DEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
THY Basın Müşavirliği olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "TK- 2108 sayılı İstanbul - Ankara seferimizi icra etmek üzere, kalkış için pist başına doğru taksi yapmakta olan TC-LJE kuyruk kodlu Boeing 777/300 tipi uçağımız, yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından temas etmiştir. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Uçağımızda bulunan 274 yolcumuz, sefere yeni atanan TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız ile seyahatlerini gerçekleştirecektir" denildi.
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Şimdi iyi hoş, bakalım kışın nasıl uçak inecek o piste? Allah korusun çok rüzgarlı bir yer. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu havaalanı devletin mali kaynağıylamı yapıldı, yok hayır, 3. 5 zengin birleşdi yapdı, peki kim işletecek, tabiki yapan firmalar işletecek, peki kaç yıllığına orasını bilmiyom, o havaalanına gitmek için1. 2 saat zaman olacak vede epey bi yol parası harcayacan, yani, ist. dan ankaraya otobüsle gelmek zaman yönünden aynı vede otobüs daha ucuz, isderseniz araşdırınCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırARTVİNLİ: aynen dostum ankaradan diyelimki trabzona gelmek istiyorsun uçaklar bilinçli olarak istanbul aktarmalı yapılmaktadır orasıda iş yapsın diye yani ankaradan trabzona uçakla gelmek 5 saati buluyorYayından Kaldır
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Böyle moderen uçak havalimanında veya etrafında elektrik direğinin ne işi var.yerin altından geçirselermiş.kazmalarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Pistde direğin ne isi varCevap Yaz 2 Yayından Kaldır