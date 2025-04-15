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Zigana Dağı'nda Heyelan Tehlikesi Sürücüleri Korkutuyor

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Zigana Dağı Geçidi'nde yola düşen otomobil büyüklüğündeki kayalar, yolcu güvenliğini tehdit ediyor. Karayolları ekipleri, tedirgin edici heyelan tehlikesine karşı gece gündüz çalışıyor.

Zigana Dağı'nda yola düşen otomobil büyüklüğündeki kayalar korkutuyor

GÜMÜŞHANE - Zigana Dağı Geçidi'nde heyelan tehlikesi yolu kullanan sürücüleri tedirgin ediyor. Yola devrilen otomobil büyüklüğündeki kayalar ekipler tarafından temizlenirken, yamaçlarda asılı vaziyette duran kayalar yoldan geçen az sayıdaki sürücüyü korkutuyor.

Gümüşhane ve Trabzon illerini birbirine bağlayan ve yıllarca tek ulaşım güzergahı olarak kullanılan Zigana Dağı Geçidi, Yeni Zigana Tüneli'nin yapılmasıyla birlikte alternatif bir yol haline gelmesine rağmen hala sürücüler tarafından tercih ediliyor. Özellikle bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından kullanılan ve turizm alanlarına ulaşım ile doğa manzarası nedeniyle tercih edilen güzergah üzerinde süren heyelan tehlikesi ise faciaya davetiye çıkarıyor.

Sık kullanılmamasına rağmen yolcu ve yol güvenliğinin sağlanması için Karayolları ekiplerinin gece gündüz çalışma yürüttüğü Zigana Dağı Geçidi yol güzergahında bulunan ve kopmaya hazır bekleyen toprak ve kaya parçaları ise sürücüleri tedirgin ediyor. Yola düşen kayalar ekipler tarafından titizlikle temizlenirken, kayaların büyüklüğü ise yaşanabilecek olası bir facianın boyutlarını gözler önüne seriyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - Genel
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