Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Melodili Yol Uygulaması Açıklaması

Bakan Uraloğlu: "Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart'ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Melodili yol uygulamasıyla sürücülere müzikal bir yolculuk sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart'ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Melodili Yol uygulaması ile ilgili açıklamada bulundu. İlk olarak Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu ile Ankara Eskişehir Devlet Yolu'nda hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasında çalan Mozart'ın Türk Marşı'nın ardından sırada Mehter Marşı'nın olacağını dururdu.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Melodili Yol projesi ile keyifli bir sürüş deneyimi sunduklarını ifade etti. Müzikli yolu ilk olarak Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21'inci kilometresinde, ardından Ankara Eskişehir Devlet Yolunun Sivrihisar çıkışı 37'nci kilometresinde uygulamaya başladıklarını hatırlattı.

"Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart'ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var"

Melodili yol uygulamasıyla sürücülere müzikal bir yolculuk sunulduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart'ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var. Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde, yol yüzeyine çift kompenantlı yol çizgi boyası uygulaması sayesinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

"Melodili Yol ugyulamasının en iyi sonuca ulaşması için, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor"

Melodili yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Melodili yol uygulamasının en iyi sonuca ulaşması için, taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor. Melodili yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor" açıklamasında bulundu.