Sokaklara Duba Koymak Yasal Değil: Avukat Şen Uyardı

Sokaklara Duba Koymak Yasal Değil: Avukat Şen Uyardı
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Avukat Özlem Şen, kamu yollarına duba, sandalye gibi nesneler koymanın yasal olmadığını belirtti ve vatandaşları bu tür uygulamalara karşı şikayet etmeye teşvik etti. Ayrıca yasal süreçler ve şikayet kanalları hakkında bilgi verdi.

Sokaklara duba koymak yasal değil: Avukat Şen'den vatandaşlara uyarı

"Park yeri kavgasına son: Bu nesneler yasak, ceza kapıda"

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"Evin önüne duba koyma devri bitti: Şikayetle hızlı çözüm"

İSTANBUL - Avukat Özlem Şen, Türk kanunlarına göre kamu yollarına sandalye, duba, şişe gibi nesneler koyarak park yeri ayırmanın yasal olmadığını vurguladı. Şen, bu tür uygulamaların hukuka aykırı olduğunu ve şikayet edilmesi durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşılabileceğini belirtti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Şen, kamuya açık alanlarda park yasağı veya benzeri işaretlemelerin yalnızca il ve ilçe zabıta müdürlükleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube tarafından yapılabileceğini ifade etti. Özel kişiler veya kurumlar tarafından konulan levhalar, dubalar ya da diğer nesnelerin yasal dayanağı olmadığını ve bu tür girişimlerin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Şen, "Kamusal alanlarda trafik düzeniyle ilgili işaretlemeler sadece yetkili kurumlar tarafından yapılabilir. Özel kişilerce konulan 'park yapılmaz' levhaları veya benzeri nesneler yasal değildir ve kaldırılması gerekir" dedi.

Şikayet süreci ve delil önemi

Bu tür yasal olmayan uygulamalarla karşılaşan vatandaşların şikayet haklarını kullanabileceğini belirten Şen, başvuru kanallarını şu şekilde sıraladı:

"Alo 153: Vatandaşlar, Alo 153'ü arayarak şikayet oluşturabilir ve başvuru numarasıyla süreci takip edebilir.

Zabıta Müdürlükleri: İl ve ilçe zabıta müdürlüklerine doğrudan başvuru yapılabilir.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube: Trafik düzeniyle ilgili alanlarda şikayetler için başvurulabilir.

CİMER: Şikayetler e-Devlet üzerinden CİMER'e iletilebilir."

"Mutlaka fotoğraf veya video gibi delillerle desteklenmesi gerekir"

Şen, şikayetlerin etkili olabilmesi için mutlaka fotoğraf veya video gibi delillerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. "Başvuruların sonuç verebilmesi için il ve ilçe belirtilerek, görüntü kaydıyla şikayet oluşturulmalı. Delilsiz başvurular genellikle sonuçsuz kalıyor" uyarısında bulundu.

Para cezası uygulanabilir

Yasal olmayan şekilde park yeri ayıran veya levha koyan kişilere para cezası uygulanabileceğini belirten Avukat Şen, özellikle sokak aralarında evlerin önüne keyfi olarak konulan 'park yapılmaz' levhaları veya dubaların yaygın olduğunu ifade etti. Bu durumun hızlı bir şekilde çözülebileceğini söyledi. "En hızlı çözüm, zabıta müdürlüklerine ihbar etmektir. Bu tür işaretlemeler yasal değil ve ivedilikle kaldırılıyor" dedi.

Toplumda çekinmek yaygın: "Uzun dilekçelere gerek yok"

Son dönemde öfke kontrol problemleri nedeniyle vatandaşların bu tür yasal olmayan uygulamaları şikayet etmekten çekinebildiğini belirten Şen, vatandaşları şöyle cesaretlendirdi:

"Bu levhalar veya nesneler yasal değil. Şikayet edilmesi durumunda geri dönüşler hızlı oluyor. Artık e-Devlet üzerinden bile kolayca başvuru yapılabiliyor, uzun dilekçelere gerek yok."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİSANUR ŞENTÜRK - Genel
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