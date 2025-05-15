Rusya Heyeti İstanbul'da Basın Açıklaması Yapacak

Rusya Heyeti İstanbul'da Basın Açıklaması Yapacak
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, saat 17.30'da İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu'nda önemli bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin barış görüşmelerine dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Rusya heyeti İstanbul'da basın açıklaması yapacak

İSTANBUL - Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in saat 17.30'da İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda açıklama yapılacağını öğrenildi.

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin barış görüşmeleri kapsamında, İstanbul'da bir araya gelmeleri bekleniyor. Basın mensuplarının Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki bekleyişi sürerken, gazetecilere açıklamaya yapan konsolosluk yetkilisi Andrian Andrianov, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda saat 17.30'da açıklama yapılacağını söyledi. Açıklamayı heyete başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Genel
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