Kurban keserken kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

KIRŞEHİR - Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği kadrosunda görev yapan polis memuru Yusuf Taşpınar kurban keserken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis memuru Taşpınar Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Mucur ilçesinde bulunan polis memuru Yusuf Taşpınar dün kurban keserken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Merhum polis memuru Taşpınar'ın cenaze namazı, Mucur ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Taşpınar'ın cenazesi Hamidiye Mezarlığı'na defnedildi.

Acılı aile ise merhumun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kayseri'de görev yaptığı meslektaşları ise Taşpınar'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.