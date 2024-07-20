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Kocaeli'de Yaralı Kargaya Sahip Çıkan Adam

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Kocaeli'de yolda bulduğu yaralı kargayı sahiplenen Ömer Tek, kargayı 3.5 ay boyunca çay ve etle besliyor. İkili arasında dostluk oluştu.

Bu karga Rize çayı dışında bir şey içmiyor

Yaralı olarak bulduğu kargayı çay ve etle besliyor

KOCAELİ - Kocaeli'de yolda gördüğü yaralı yavru kargaya kayıtsız kalamayan Ömer Tek, kargayı 3.5 ay besliyor. Şakir ismini verdiği kargayı evladı gibi gördüğünü söyleyen Tek, kargayı Rize çayı ve etle besliyor.

Kocaeli'de 3.5 ay önce yaralı olarak bulduğu yavru kargayı sahiplenen Ömer Tek, hayvanla dostluk kurdu. Şakir ismini verdiği kargayı çay ve etle besleyen Tek, artık onu evladı olarak görüyor. Denize, alışverişe, gezmeye beraber giden ikili arasında görülmeye değer dostluk oluştu. Kendisinin Rizeli olması sebebiyle kargaya Rize çay içeren Tek, "Kahve içmez organik Rize çayı içer" diyerek yerli mala da dikkat çekti.

"Şakir'in değeri parayla ölçülemez"

3.5 ay önce yavru kargayı yaralı olarak yolda bulduğunu söyleyen Ömer Tek, "Sürekli et yiyor, etten başka bir şey yemez. Karga için yabani derler ama insana çok bağlı. Bir şey bulduğu zaman getiriyor, saklıyor. Nereye gitsem peşimden geliyor, omzuma, başıma konuyor. İnsana sadık bir hayvan. Şakir organik Rize çayı içiyor, 'Kahve içmem, Rize çayı içerim' diyor. Ben Rizeli olduğum için Şakir'e de Rize çayı alıştırdım. Beni hiç bırakmıyor, annesi, babası zannediyor. İlk görenler şaşırıyor ve korkuyorlar ama sonrasında sevmeye başlıyorlar. Herkes satın almak istiyor ama Şakir parayla satılmaz. Şakir'in değeri parayla ölçülemez" diye konuştu.

"Müdürümü çok sevdiğim için ismini kargaya verdim"

Şakir'i evladı gibi gördüğünü dile getiren Tek, "Çocuğu olmayanlara tavsiye ederim, bana evlat gibi oldu. Benim 2 çocuğum var ama Şakir ile birlikte 3 evladım oldu. Denize, markete her yere peşimden geliyor. Herkesin hayvan beslemesini tavsiye ederim. Yabani deyip dışarı atmasınlar. Yeter ki sevgini ver. Sevgini verdin mi insana bağlanıyor. Daha önceki iş yerimdeki müdürümü çok sevdiğim için ismini kargaya verdim. Müdürüm aradı, 'Başka isim mi bulamadın?' dedi, ben de 'Seni çok sevdiğimden dolayı ismini verdim' dedim" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de Yaralı Kargaya Sahip Çıkan Adam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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