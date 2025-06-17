Karaman'da Leylekler Tarihi Kümbette Yavrularını Büyütüyor

Leylekler mesken tuttukları tarihi kümbette yavrularını büyütüyor

KARAMAN - Karaman'da tarihi Karamanoğlu İbrahim Bey Kümbetindeki yuvalarına bu yıl da gelerek yerleşen leylekler burada dünyaya getirdikleri yavrularını büyütüyor.

İmaret Mahallesi'nde bulunan tarihi İmaret Camisi'nin bitişiğindeki Karamanoğlu İbrahim Bey Kümbetindeki yuvalarında kalan leylekler 3 yavru dünyaya getirdi. Göç rotası üzerinde yaklaşık üç ay önce Karaman'a ulaşan leylekler, kümbet üzerindeki yuvalarına yerleşti. Burada konaklayan leyleklerin 3 yavrusu dünyaya geldi. Her yıl aynı dönemde yuvalarına gelen leylekler, İmaret Camisi cemaati ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yuvadaki yavrularını besleyen leylek ise dron ile havadan görüntülendi.

Mahalleli leylek çiftinin her yıl mart ayının sonunda buraya geldiğini ve yavrularını büyüttükten sonra kış aylarına doğru göç ettiğini söyledi.