Jandarma 186. Yılını Göl Ortasında Dev Türk Bayrağı ile Kutladı

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Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında JAK timi göle girerek dev Türk bayrağı açtı. Kutlama, vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Jandarma 186. yılını böyle kutladı: Gölün içinde Türk bayrağı açtılar

BOLU - Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi, Gölcük Tabiat Parkı'nda göle girerek suyun ortasında dev Türk bayrağı açtı.

Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 186'ncı yılını kutluyor. Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında, Jandarma Arama Kurtarma timi özel kıyafetleriyle göl sularına girdi. Gölün ortasında açılan dev Türk bayrağı, hem vatandaşlardan hem de bölgeye gelen turistlerden büyük alkış aldı. Gölde, "Jandarmamızın 186'ncı Yılı Kutlu Olsun" yazılı pankartta açıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı o anları sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Genel
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