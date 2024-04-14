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İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü

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Akşam saatlerinde İran'ın İsrail üzerine başlattığı İHA ve füze saldırıları Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Esendere Beldesi'nin üzerinden geçerken görüntülendi.

İRAN YÜZLERCE FÜZEYLE SALDIRDI

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının İsrail'e doğru ilerlediğini belirtti. İran devleti tarafından başlatılan İHA saldırıları yoğunlaşırken, İran devletine yakın olan Yüksekova İlçesinde ve Esendere Beldesi'nin semalarında görülmeye başladı.

İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yoğun bir şekilde ilçe üzerinden İsrail tarafına geçen İHA ve füzeler, vatandaşlar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü

İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü

İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü

İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Yüksekova Esendere Hakkari İsrail İran Dünya Haberler

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Yorumlar (11)

Nuri Aga:

Saldırdı da ne oldu tırtttttt.

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Fırat Türk:

Konu o deyil demekki Türkiye'nin bir savunma sistemi olmalı yüksek ovanın üstünden bomba akıp gidiyor bak

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Nuri Aga:

He var ya hani s 400ler

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yanıt7
Turbo Levent:

Sen korkma ülkeni abd yönetiyo seni korur

yanıt67
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Fırat Türk:

Demekki bizim hava savunma sistemimiz yok

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yanıtYanıtla
Tolga Tplg:

Var tabiki Füzeler ateşlendiği an takipdedirler bize yapılmadiki biz neden vuralım.

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yanıt11
Ata_Mete:

Hiç değilse sinek raketi dağıtın bari,yıllar önce kimyasal saldırı olasılığına karşı pencere önlerine tavuk koymalarını öğütleyenler sinek raketini nasıl akıl edemez?

yanıt8
yanıt4
Everlasting Echo:

Suriye üzerinden niye saldırmadılar acep? Sihaların menzilini mi test ediyorlar?

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Alkurt:

Iran, Türkiye yi savasa sokmaya calisiyor, bastaki mollalar Irandan cikip gitse Iran cennet olur

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kripto para:

baba 300 degil 300000 atsa nolacak etki 0 kac israil hedefi vurulmus 0 kac israil askeri ölmüs 0 saldiri degil tirt bos havai fisek gösterisi israilin hava savunma sistemlerini antreman yaptirdilar o kadar

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