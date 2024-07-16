Genç kızın sevdiğine kavuşabilmek için verdiği 20 TL sadakanın üzerine yazdığı not şaşkına çevirdi

-Lokanta çalışanlarının fark ettiği not, 'Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum'

Paranın üzerindeki yazıyı gören Ali Ballı : "Alper bu kızı duy, bu zamanda böyle bir kız bulamazsın"

HATAY - Hatay'da bir genç kızın sevdiği erkeğe kavuşmak için verdiği sadaka parasının üzerine yazdığı 'Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık' ifadeleri görenleri şaşırttı.

Antakya ilçesinde köftecide çalışan Ali Ballı, müşteriden aldığı 20 TL'lik kağıt bankontun üzerinde bir şeyler yazdığını fark etti. Yazıyı kontrol eden Ballı, paranın üzerinde; 'Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık' ifadeleri yer aldığını gördü. İlk kez böyle bir durumla karşılaşan iş yeri çalışanları durum karşısında şaşkınlık yaşadı. Ballı, yazıya konu olan Alper isimli şahsa seslenerek; "Alper bu kızı duy, bu zamanda böyle bir kız bulamazsın" dedi.

"Allah inşallah hanımefendinin duasını kabul eder"

20 TL'nin üzerindeki ilginç yazıyı gören Ali Ballı, "Herhangi bir şey olmadı. Normal sıradan bir müşteriye gitmiştim. Yemeği verdikten sonra para verdi. Normal olarak ücretini ödedi. Bende parayı buraya getirdim. Parayı kasaya teslim ederken böyle ilginç bir yazı buldum. Kasadayken böyle ilginç bir yazı buldum. Sanırım bir hanımefendi sevgilisiyle aşk yaşarken ömür boyu onunla mutlu olmak istemiş. Hanımefendi böyle bir yazı yazmış. Allah inşallah hanımefendinin duasını kabul eder. Bir ömür boyu mutlu olurlar. Alper bu kızı duy. Bu zamanda böyle bir kız bulamazsın çocuk. Bu fırsatı kaçırma" dedi.

"İnşallah sadakası kabul olur ve sevdiğine kavuşur"

Sadaka veren vatandaşın duasının kabul olmasını istediğini dile getiren Ali Ballı, "Paranın üzerine 'Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık' diye yazmış. 20 TL'lik cüzzi bir para üstüne yazılmış. Bence bunu yazanlar; 16 veya 18 yaşlarında gençlerdir. Kasaya teslim ettik. Kasiyer arkadaşımız fark etti. İnşallah sadakası kabul olur. Sevdiğine kavuşur. Alper de duysun bu kızı artık. Kaçırmasın. Bu zamanda böylesini bulamazsın" ifadelerini kullandı.