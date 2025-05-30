Eşinden Boşanan Kadın, Sokakta Maskeli Kutlama Yaptı

Eşinden Boşanan Kadın, Sokakta Maskeli Kutlama Yaptı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, eşinden boşanan E.D. yüzünü maske ile kapatarak süslediği arabasıyla şehirde 'Boşandım, mutluyum' turu yaptı. Dava sürecini ve toplumsal baskıları anlatan E.D., kumar yüzünden evliliğinin sona erdiğini vurguladı.

Eşinden boşandı sokakta maskeli kutlama yaptı

Eşinden boşanan kadın, süslediği arabasıyla 'mutluyum' turuna çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşinden boşanan bir kadın, yüzünü maske ile kapatarak arabasını süsleyip şehirde "Boşandım, mutluyum" turu attı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan E.D., 3 yıl önce severek evlendiği eşinden, sanal kumar oynadığı iddiasıyla boşandı. Yaklaşık 10 ay süren dava süreci sonunda E.D., arabasını süsleyerek şehir merkezinde roman havası eşliğinde 'özgürlük turu' attı. Toplumsal baskılardan çekindiği için yüzünü maske ile gizleyen E.D., aracın içinde ve dışında dans ederek yeni hayatını kutladı.

"Özgürlüğüme çok düşkünüm, kaybolan para çocuğumun rızkıydı"

Süreci kamuoyuna açıklamak istediğini belirten E.D., "Toplumsal baskılarımız özellikle kadına yönelik çok yüksek olduğu için insanlarımız kendi özgürlüğünü kutlamakta bile çekiniyor. Ben herkese bir ışık olmalıyım diye düşündüm. Özgürlüğüme çok düşkün bir insanım ve çok mağduriyete uğradım maddi açıdan, çünkü kaybolup giden miktar benim çocuğumun rızkıydı" dedi.

"Kumar siteleri bir yuvayı yıktı"

Sanal kumar nedeniyle evliliğinin sona erdiğini vurgulayan E.D., "Bu evlilikten kurtulabilmek için hiçbir şey almadan boşanmayı kabul etmem gerekiyordu. Ben kaybettiğim miktarı boşa sayarak özgürlüğüme kavuşmayı tercih ettim. Toplumumuzda kadınların boşandı diye dedikodu malzemesi edilmesinden çok rahatsızım. Burada çoğu insanı uyarmak istiyorum. Kumar siteleri bir yuvayı yıktı. Ama bunlar cinayetle, intiharla da sonuçlanıyor. Tabi ki devletimiz bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor ama yetmiyor. Bugün benim yuvam yıkıldı, kumar yüzünden maddi zarar uğratıldım eşim tarafından" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Genel
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