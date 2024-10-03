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Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılacak, Güvenlik Önlemleri Alındı

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Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı, aile tarafından açılacak. Fethi kabir işlemi için polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Cem Hatipoğlu'nun açılacağı mezarı için polis ekipleri önlem aldı

İSTANBUL - Münevver Karabulut'u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılacak. Yapılacak fethi kabir işlemi için sabah saatlerinde polis ekipleri olay yerinde bariyerlerle önlem aldı.

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etmişti. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün 11.00'de savcı ve avukatlar aracılığıyla açılması beklenirken, sabah saatlerinde Polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri ve güvenlik ekipleri mezarlık önünde bariyerli önlem aldı.

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Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılacak, Güvenlik Önlemleri Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÜZEL - Genel
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