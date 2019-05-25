Gençlik Merkezinden Ramazan etkinliği

Gençlik Merkezinden Ramazan etkinliği

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi birimince Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlen etkinlik Oylum mahallesinde gerçekleştirdi.

Gençlik Merkezinden Ramazan etkinliği

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi birimince Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlen etkinlik Oylum mahallesinde gerçekleştirdi.

Oylum mahallesindeki programına Gençlik Merkezi Liderleri, Gönüllü Üyeleri, aileler ve çok sayıda çocuk katıldı.

Gençlik merkezi üyeleri mahalle sakinleri ile iftar yaptıktan sonra Kurulan açık hava sineması eşliğinde izlenilen animasyon filmi çocukların büyük ilgisi ile karşılandı. Film sonrası müzik eşliğinde matrak, trambolin, golf, futbol, basketbol, ip atlama, çuval yarışı gibi etkinlikler ile çocuklar doyasıya eğlendiler. - KİLİS

Kaynak: İHA
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