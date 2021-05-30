Gençleri zehirleyen 14 uyuşturucu tacirinin tamamı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençleri zehirleyen 14 uyuşturucu tacirinin tamamı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yenipazarlı - Haberler | 3. Sayfa

Gençleri zehirleyen 14 uyuşturucu tacirinin tamamı tutuklandı Denizli'de jandarma narkotik timlerinin yaptığı 3 aylık takip sonucu, 4 ilçedeki 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 14 uyuşturucu tacirinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gençleri zehirleyen 14 uyuşturucu tacirinin tamamı tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de jandarma narkotik timlerinin yaptığı 3 aylık takip sonucu, 4 ilçedeki 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 14 uyuşturucu tacirinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri, Pamukkale, Merkezefendi, Beyağaç ve Tavas ilçelerinde zehir tacirlerini takibe aldı. Kale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan 3 aylık takip sonucu yeterli bilgi ve delilerin toplanmasının ardından 4 ilçe belirlenen 19 ev ve işyerine şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, arama yapılan adreslerde 14 zehir taciri gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 479 gram metafetamin, 150 gram toz esrar, 108 gram plaka esrar, 3 adet sentetik hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Mutfak malzemeleri, koltuk kılıfları ve bahçelerdeki gizli bölgelere uyuşturucu madde gizleyen tacirlerin aldığı önlemler ise görenleri hayrete düşürdü. Zehir tacirlerinin evlerinde olası bir baskına karşı güvenlik kameraları ile önlem aldıkları belirlendi. Aralarında yaşlı bir kadın da bulunduğu 14 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kale Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında, tam teçhizatlı komandolar, adliye çevresinde kuş uçurtmadı.

Savcılık sorgusunun ardından 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma narkotik timlerinin son dönemde gerçekleştirdiği en büyük operasyonlarından biri olan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gençleri zehirleyen 14 uyuşturucu tacirinin tamamı tutuklandı
Gençleri zehirleyen 14 uyuşturucu tacirinin tamamı tutuklandı
Gençleri zehirleyen 14 uyuşturucu tacirinin tamamı tutuklandı
Gençleri zehirleyen 14 uyuşturucu tacirinin tamamı tutuklandı
Gençleri zehirleyen 14 uyuşturucu tacirinin tamamı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yenipazarlı

Eren-15 Operasyonu'ndan kahreden haber! Mehmetçiğimiz şehit düştü
Eren-15 Operasyonu'ndan kahreden haber! Mehmetçiğimiz şehit düştü
Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedinin bulunduğu anlar paylaşıldı
Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedinin bulunduğu anlar paylaşıldı
Denizli'de şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 14 uyuşturucu taciri komandolar nezaretinde adliyeye sevk edildi
Denizli'de şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 14 uyuşturucu taciri komandolar nezaretinde adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı İlker Kaleli Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ozan Tufan Şenol Güneş Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençleri zehirleyen 14 uyuşturucu tacirinin tamamı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 07:36:00. #1.14#

title