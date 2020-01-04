Gençler camide buluşuyor

Gençler camide buluşuyor

Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün 'Cami Gençlik Halkaları' buluşmaları devam ediyor.

04.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:44
Gençler camide buluşuyor

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün 'Cami Gençlik Halkaları' buluşmaları devam ediyor.


Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve gençlerin önündeki engelleri aşmasına destek olmak amacıyla her bir din görevlisinin en az 10 gence ulaşmasını sağlamak için 'Gençliğe Değer' isimli proje başlattı.


Proje kapsamında Adıyaman genelinde gençlere yönelik "Cami Gençlik Halkaları" düzenlenen etkinlikler ile devam ediyor.


Bu haftaki Gençlik buluşması Tarihi Musalla Camiinde gerçekleştirildi. Din görevlileri Ali Canlı ve Ferhat Tanyıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa İl Müftüsü , Uzman Vaiz Dr. Yılmaz Arı, Prof. Dr. Hüseyin Çelik ve Şube Müdürü M. Ali Çetinkaya katıldı.


İl Müftüsü Mehmet Taşçı, İslam dininin gençlere verdiği önemden, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı olmasının öneminden bahsetti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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