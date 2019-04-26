Gökhan Gencebay'ın Bıçaklandıktan Hemen Sonra Yaşananlar Kameralara Yansıdı
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın yol tartışması yüzünden taksici tarafından bıçaklanmasından hemen sonra yaşananlar kameralara yansıdı.
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma sırasında taksici tarafından bıçaklandı. Hastanede tedavi altına alınan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Gencebay bıçaklandıktan hemen sonra yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, olay sırasında Gencebay'ın yanında bulunan kız arkadaşı taksiciye tepki gösteriyor. Gencebay'ın ise yaralı vaziyette ayakta durmaya çalıştığı anlar yer alıyor.
"SABIKASI OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİK"
Olayla ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yazılı açıklama yaparak "Kıymetli Gencebay ailesinden özür diledik. Durumunun iyi olması bizi sevindirdi, Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Ziyaretimizde kendilerine de ifade ettiğimiz üzere olayın bizzat takipçisi olacağımızı bildirmek isterim, öte yandan yaşanılan bu olayda, taksi şoförünün daha önceden de sabıkası olduğunu öğrendik." dedi.
-
Yıllardır kanayan yaradır kadınlara yapılan bu vahşet . Hepsini nefretle kınıyoruzda bir çift lafımda olmalı deyilmi duyarlı biri olarak Bu beyefendi ülkemizin çok sevilen sanatçısıdır bu halk onu hep baş tacı yapmıştır tabi bir zamanlar şimdi benim yok saydığım bey Bir gün olsun bu kadar vahşete bir gün bir kez lafı kelimesi olmuşmudur hep sustu Eeeİllaki başamı gelmesi lazım iki gündür yazılarını kendilerini görsekte asla tasvip etmediğimiz bu olaylardan ne olurdu bir eleştiriyi hak etmedilermCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Yılardır kanayan bu vahşete . Bu bey bir kelime etmişlerdir . Sanatcı baş tacıdır bu hep yaptık . Sanatçı çok duyarlıdır bitmeyen bu cinayetlere bir gün olsun sesmi verdi Yapılanı nefretle kınıyoruz fakat kendilerine olunca iki gündür haber yapılıyor ya digerlerine ne demeli yani şu demek oluyor olan beni canımdır gerisi banane demekmiş onu gördük .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
ksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu sanırım dalga geçiyor. taksi şöförlerinin en az 3 te biri SABIKALI dırCevap Yaz Yayından Kaldır
-
VİDEO ÇEKECEĞİNİZE AYIRSANIZA BE EDEPSİZLERCevap Yaz Yayından Kaldır
-
akiladam memleketi siz bu hale getirdiniz, demek gelip sizide buluyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır