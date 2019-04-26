Gökhan Gencebay'ın Bıçaklandıktan Hemen Sonra Yaşananlar Kameralara Yansıdı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma sırasında taksici tarafından bıçaklandı. Hastanede tedavi altına alınan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gencebay bıçaklandıktan hemen sonra yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, olay sırasında Gencebay'ın yanında bulunan kız arkadaşı taksiciye tepki gösteriyor. Gencebay'ın ise yaralı vaziyette ayakta durmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

"SABIKASI OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİK"

Olayla ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yazılı açıklama yaparak "Kıymetli Gencebay ailesinden özür diledik. Durumunun iyi olması bizi sevindirdi, Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Ziyaretimizde kendilerine de ifade ettiğimiz üzere olayın bizzat takipçisi olacağımızı bildirmek isterim, öte yandan yaşanılan bu olayda, taksi şoförünün daha önceden de sabıkası olduğunu öğrendik." dedi.

Kaynak: İHA