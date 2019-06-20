Genç yıldız Justin Bieber, evsiz bir adama para verirken fotoğrafçılara yakalandı
Genç yaşta milyon dolarlık servetin sahibi olan dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber, evsiz bir adama para verirken fotoğrafçılara yakalandı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Kişisel serveti 1,5 milyar lira olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, hafta sonunu özel jetiyle geldiği ABD Miami'de geçirdi.
KAPIDAKİ EVSİZ ADAMI FARK ETTİ
25 yaşındaki şarkıcı önceki gün evine gitmek için otelden yola çıktı. Cipiyle bir benzin istasyonuna uğrayan genç şarkıcı, istasyondaki mağazaya girerken kapıda bir evsiz gördü.
40 DOLAR VERDİ
Önceden hazırladığı 40 doları evsiz adama uzattı. Yıldız şarkıcı, böylece vicdanını rahatlattıktan sonra cipine atlayıp hava alanına gitti. Buradan da özel jetine binerek ABD Los Angeles'taki malikanesine döndü.
DUA İSTEMİŞTİ
Çok küçük yaşlarda şöhretin zirvesine tırmanan Justin Bieber, geçtiğimiz aylarda depresyonda olduğunu söyleyerek hayranlarından kendisi için dua etmesini istemişti.
"KENDİMİ GARİP HİSSEDİYORUM"
25 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı, paylaşımında, "Kendimi çok bağlantısız ve garip hissediyorum. Her zaman iyileşiyorum, bu yüzden endişeli değilim. Sadece size elimi uzatmak ve sizden benim için dua etmenizi istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.
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Bence adam kufur etmistir .bu kadar zenginlige ragmen 40 dolar.ayrica bu yasta o kadar zenginlik mal mulk o yuzden deprosyandadir.dunyadaki acliktan olen cocuklara yardim etse daha magkul olur benceCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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O nasıl çorap terlik lan? Hastanede doğum sırası bekleyen kadınlar gibi.Cevap Yaz 4 1 Yayından KaldırİSİM: sesli güldüm ya. aynen öyleYayından Kaldır
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Verse ne olucak içkiye vericek dilenci parayıCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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EVSİZ OLAN KİŞİNİN KIYAFETİ, SANATÇIDAN DAHA DÜZGÜN GÖZÜKÜYOR, YAN YANA FOTOĞRAFTA YER ALSALAR HANGİSİ EVSİZ, GARİBAN; HANGİSİ ZENGİN AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır