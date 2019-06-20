Genç yıldız Justin Bieber, evsiz bir adama para verirken fotoğrafçılara yakalandı

Kişisel serveti 1,5 milyar lira olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, hafta sonunu özel jetiyle geldiği ABD Miami'de geçirdi.

KAPIDAKİ EVSİZ ADAMI FARK ETTİ

25 yaşındaki şarkıcı önceki gün evine gitmek için otelden yola çıktı. Cipiyle bir benzin istasyonuna uğrayan genç şarkıcı, istasyondaki mağazaya girerken kapıda bir evsiz gördü.

40 DOLAR VERDİ

Önceden hazırladığı 40 doları evsiz adama uzattı. Yıldız şarkıcı, böylece vicdanını rahatlattıktan sonra cipine atlayıp hava alanına gitti. Buradan da özel jetine binerek ABD Los Angeles'taki malikanesine döndü.

DUA İSTEMİŞTİ

Çok küçük yaşlarda şöhretin zirvesine tırmanan Justin Bieber, geçtiğimiz aylarda depresyonda olduğunu söyleyerek hayranlarından kendisi için dua etmesini istemişti.

"KENDİMİ GARİP HİSSEDİYORUM"

25 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı, paylaşımında, "Kendimi çok bağlantısız ve garip hissediyorum. Her zaman iyileşiyorum, bu yüzden endişeli değilim. Sadece size elimi uzatmak ve sizden benim için dua etmenizi istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.