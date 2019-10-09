Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği ortaya çıktı

09.10.2019 11:35

Yıllar önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen çocuk rolünü oynayan Meltem Miraloğlu, 10 gün önce kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi.

Miraloğlu'nun evliliği hakkında konuşan gazeteci Onur Akay, telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında Miraloğlu'nun evlendiği kişinin, oyuncuyu önce evlatlık edindiğini sonra da evlenmeye karar verdiklerini anlattı.

"ADAMA ÖNCE BABAM SONRA KOCAM DEDİ"

Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick'le ile evlendiğini duyuran Onur Akay, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak şunları anlattı: "Bu kişiye önce 'Babam' dedi, sonra 'Kocam' dedi. Patrick bir öğretmen, maddi durumu iyi olan birisi ve Meltem'i evlat ediniyor. Meltem o arada İngilizce dil okuluna gidiyormuş ve bu adama babam diye öpüp sarılıyormuş. Hatta herkes uyarmış 'Bu adamı bu kadar öpme' diye. İlk nikahı kaçırmışlar Patrick, Meltem'i uyandıramamış. Patrick sonra ikinci kez nikah tarihi alınca evlenmişler. Önce evlat edindiğini duyanlar nikahta şahit olmamış. Zaten eyalete olaylı gelip sorunlar yaşadığı için bu adam evlat edinmiş. Hatta Patrick oğlunu bile arayıp 'Kız kardeşin oldu' demiş sonra aşık olup evlilik teklifi etmiş.

"SEVGİLİSİNDEN DAYAK YEDİ"

Türkiye'de iş teklifi alamayan Meltem, Türkiye'yi terk etmişti. Zaten Amerika'da Green Card alıp oranın vatandaşı olmak istiyordu. Türklerin oturduğu yere taşınmış sonra parası bitmiş garsonluk ve bulaşıkçılık yapmış. Orada bir Türk erkeğine aşık olmuş ama bu erkek bunu (Meltem Miraloğlu) kıskanarak darp ve şiddet uygulamış. Polis gelip çocuğu almış ama Meltem şikayetçi olmamış. Dava açılmış, Meltem davada bile 'Beni dövdüğü için Green Card alabilir miyim?' diye sormuş düşünün yani.

"MELTEM'İN HER YERİNİN ÇÜRÜK İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRÜNCE EVLAT EDİNMEK İSTEMİŞ"

Patrick ile arkadaşının evinde tanışmış. Meltem'in dayak yediğini her yerinin çürük içinde olduğunu görünce evlat edinmek istemiş. Her şey öyle başlamış. Patrick öğretmen emeklisi ama maddi durumu çok iyi sürekli Meltem'i son model arabasıyla evinden alıyormuş. Evleneli daha 10 gün oldu 'Ben ölsem de Türkiye'ye gelmem' diyormuş."