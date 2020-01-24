: Genç oyuncu Hayal Köseoğlu, dans videosuyla göz kamaştırdı

24.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:20

FOX ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana adından söz ettiren Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından yayınladığı videosuyla ilgi çekti.

DANS VİDEOSUNU YAYINLADI

Sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme gelen Hayal Köseoğlu, son olarak dans ettiği bir videosunu paylaştı. Setten arta kalan zamanlarda dans dersleri alan Köseoğlu, son yaptığı dansı da takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, cesur dans hareketleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SEVGİLİSİYLE AYRILDIĞI SÖYLENMİŞTİ

Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabında sevgilisiyle olan fotoğraflarını sildi. İkilinin ayrıldıkları konuşulurken oyuncudan jet hızında fotoğraflı bir yalanlama geldi. Oyuncu sevgilisiyle olan samimi bir pozunu Instagram hesabından paylaşarak iddialara son noktayı koydu.

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu 1993 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü'nde öğrenimine devam eden Hayal Köseoğlu, İstanbullu Gelin, Ufak Tefek Cinayetler, Aşk-ı Memnu gibi birçok başarılı dizide rol aldı. Özgür Dünya isimli sinama filmi ile beyazperdeye adım atan oyuncu Sesinde Aşk Var filminde de rol aldı. Hayal Köseoğlu Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi adlı 2019 yaz sezonunda çekimleri tamamlanan filmlerde son olarak rol almıştır. Hayal Köseoğlu aynı zamanda oyunculukla beraber dijital müzik platformlarında müzik çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Videosu