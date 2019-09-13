Diriliş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit, bölüm başına 325 bin TL alacak

13.09.2019 07:34

Diriliş Ertuğrul'un devam niteliğinde çekilen 'Diriliş Osman' dizisi çekimleri devam ediyor. Dizide başrol oyuncusu alan Burak Özçivit'in ise bölüm başına 325 bin TL alacağı iddiası herkesin ağzını açık bıraktı.

ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI

TV8'de yayınlanan magazin programı Gel Konuşalım'ın haberine göre ünlü oyuncu, diziden bölüm başına 325 bin TL kazanacak. Yani Özçivit'in aylık geliri 1 milyon 300 bin TL olacak.

ÖZEL DERS ALMAYA BAŞLADI

Burak Özçivit, yakında ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi için at binme ve kılıç dersleri alıyor. Özçivit'e dizide Aslıhan Karalar eşlik edecek.