Diriliş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit, bölüm başına 325 bin TL alacak

Diriliş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit, bölüm başına 325 bin TL alacak

Yeni sezonda Diriliş Osman dizisinde yer alacak olan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in bölüm başına 325 bin TL kazanacağı ortaya çıktı.

13.09.2019 07:34
Diriliş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit, bölüm başına 325 bin TL alacak

Diriliş Ertuğrul'un devam niteliğinde çekilen 'Diriliş Osman' dizisi çekimleri devam ediyor. Dizide başrol oyuncusu alan Burak Özçivit'in ise bölüm başına 325 bin TL alacağı iddiası herkesin ağzını açık bıraktı.

ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI

TV8'de yayınlanan magazin programı Gel Konuşalım'ın haberine göre ünlü oyuncu, diziden bölüm başına 325 bin TL kazanacak. Yani Özçivit'in aylık geliri 1 milyon 300 bin TL olacak.

ÖZEL DERS ALMAYA BAŞLADI

Burak Özçivit, yakında ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi için at binme ve kılıç dersleri alıyor. Özçivit'e dizide Aslıhan Karalar eşlik edecek.

Aslıhan Karalar

Diriliş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit, bölüm başına 325 bin TL alacak
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YORUMLAR (1)

  • YAZİK:
    Ya anasini ya, su maskotlarin aldiklari paraya bak. Ne kutsal meslekler var bunun zirnini alamayan, insanlari tv ye bagimli yapam ve aptallastiran su oyuncularin hak ettigi paraya bak. Onlarida bu hakki biz veriyoz cünki aptallastik. Baktikca aptallasiyoz, aptallasdikca bakiyoz. Alin elinize bi kitapta beyninizi calistirin, üretin vatsna faydali olun. Böle böle batcak bu ülke
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