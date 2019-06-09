Genç kızlara laf attıkları söylenen gruba mahalleli linç girişiminde bulundu: 20 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızlara laf attığı söylenen gruba mahalleli tarafından linç girişiminde bulunuldu. 20 kişinin gözaltına alındığı kavgaya polis biber gazı ile müdahale etti.
Kocaeli'nin Gölcük Yüzbaşılar sahilinde meydana gelen olayda Yüzbaşılar sahilinde alkol alan kalabalık bir gurup yolda yürüyen genç kızlara laf attı. Kızların tepki göstermesi sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar, şahıslara tepki gösterdi. Olayın duyulması sonrasında alana gelen kalabalık başka bir gurup, sarkıntılık yaptığı söylenen şahısları linç etmek istedi.
20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri tarafların arasına girerek biber gazı ile gurupları dağıttı. Daha sonra olaya karışan 20 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay hakkında inceleme başlatıldı.
KAVGA KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan olay anı ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırması ve polisin müdahalesi görünüyor.