Genç kızlara gelinlik, kuaför ve makyaj desteği

MARDİN'in Midyat ilçesinde kaymakamlık tarafından hayata geçirilen proje ile düğün hazırlığı yapan genç kızlara ücretsiz gelinlik, kuaför ve makyaj desteği sunuluyor.

MARDİN'in Midyat ilçesinde kaymakamlık tarafından hayata geçirilen proje ile düğün hazırlığı yapan genç kızlara ücretsiz gelinlik, kuaför ve makyaj desteği sunuluyor.

Midyat Kaymakamlığı'nın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aile Destek Merkezi (ADEM), evlilik hayali kuran kızlara, düğün hediyesi olarak gelinlik, kuaför ve makyaj desteği sunuyor. Gelinlik, nişan ve kına kıyafetleri, kamu kurumları ile iş çevreleri tarafından ADEM'e yapılan bağışlarla genç kızlara ücretsiz verilirken, kuaför ve makyaj ise, ADEM bünyesinde çalışan usta öğreticiler tarafından yapılıyor.

MUTLULUKLARINA ORTAK OLUYORLARADEM Koordinatörü Neval Bilgiç, bu projeyle genç kızların mutluluklarına ortak olduklarını ifade ederek, "Burada sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin kızlarını, merkezimize bağlı kuaför salonumuzda saç ve makyajlarını yaptıktan sonra, gelinliklerini de giydirip mutluluğa uğurluyoruz. Evlenecek gelinlerimize, kızlarımıza az da olsa katkıda bulunmuş oluyoruz. Kendilerine bir ömür mutluluk diliyoruz. Bu vesileyle projemize destek veren başta İlçe Kaymakamımız Sayın Tekin Dundar'a, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sayın Orhan Şaşmaz'a ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışa Vakfı Müdürü Sayın Alaattin Bilgiç'e, projemize 8 adet gelinlik ile nişan kıyafeti bağışıyla destek veren Esma Alpaydın hanıma teşekkür ediyorum" dedi.'İMKANI OLAN HERKES DESTEK VERMELİ'

Midyatlı iş kadını Esma Alpaydın da düğün hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi çiftlerle dayanışma sağlamak adına, projeye ikişer adet gelinlik, nişan ve kına kıyafeti bağışıyla destek verdi. Alpaydın, "Böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu duydum ve ben de kendimce bir katkıda bulunmak istedim. Böyle projelere, imkanı olan herkesin katkı sunmasını istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İş