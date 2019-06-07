İntihar girişiminde bulunan genç kızı itfaiye eri son anda kurtardı!

Diyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir hafta içerisinde 3'üncü kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan Z.D. isimli genç kızı itfaiye eri son anda kurtardı. Genç kızın intihar girişimi ise çevrede toplanan vatandaşlar tarafından sosyal medyada canlı verilmesi dikkat çekti.

VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI

Olay, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesini çevreleyen tarihi surların tek kapı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Z.D. isimli genç kız, tek kapı mevkiinde tarihi Diyarbakır surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Surların üzerinde genç bir kızı gören çevredeki vatandaşlar durumu 155 polis imdat, 110 itfaiye ile 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE ERİ GENÇ KIZI ÇEKİP ALDI

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Z.D. isimli genç kızın yanına giderek bir süre ikna etmeye çalıştı. Z.D.'nin bu sırada kendini atacağını belirtmesi üzerine, Mehmet Candaş isimli itfaiye eri genç kızın yanına giderek bir anlık dalgınlığını fırsat bilip surların üzerinde genç kızı çekip aldı.

VATANDAŞLARI CANLI YAYIN YAPTI

Çevredeki duyarlı vatandaşların alkışları arasında itfaiye eri tarafından kurtarılan genç kız daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü. Genç kız hastaneye götürülürken, intihar girişimi sırasından vatandaşların cep telefonu ile canlı yayın yaparak sosyal medyada yayınlamaları akıllarda kaldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bir hafta içerisinde 3 kez intihar girişiminde bulunan genç kızın intihar sebebinin detaylı araştırılması için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA