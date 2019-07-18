Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir genç kızın halk otobüsünden inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ölüm anından bir kaç saniye önce genç kızın, yanındaki kişinin kucağına kağıt benzeri bir şey bıraktığı görülüyor.
Kocaeli'de hareket halindeki otobüsten düşüp hayatını kaybeden genç kızın, olaydan birkaç saniye önce yaptığı ilginç hareket güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülerde; genç kızın otobüsten inmek için ayağa kalkmadan önce, yanında oturduğu kişinin kucağına gizlice kağıt, benzeri bir şey bıraktığı fark edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindekiözel halk otobüsüne binmişti. Gebze'deki bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen genç kız,hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten bir anda inmeye çalışınca düşerek ağır yaralanmıştı.Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖRÜNTÜLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Sözcü'den Kubilay Aydın'ın haberine göre, görüntülerde bir detay dikkati çekti. Görüntülerde; Gülay Gönülaçar'ın, otobüsten inmek için ayağa kalkmadan önce, yanında oturduğu kişinin kucağına gizlice kağıt benzeri bir şey bıraktığı fark edildi. Herkesin panik içinde otobüsten düşen kıza yardıma koştuğu anlarda, genç kızın yanında oturan kişinin oldukça sakin hareketleri dikkat çekti. İkilinin arasında hiç diyalog geçmemesi ve genç kızın kaza geçirmesinden sonra şahsın çok sakin tavırlarla otobüsten inmesi ise dikkat çekti.
GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Üniversite sınavına hazırlanmak amacıyla para biriktirmek için girdiği işe giderken hayatını kaybeden Gülay Gönülaçar, Dilovası Orhangazi, İbn-i Sina Caddesi üzerinde bulunan Çardaktepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Gönülaçar'ın cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken ve sinir krizi geçiren baba Aslan Gönülaçar'ı yakınları sakinleştirdi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Gönülaçar'ın cenazesi Orhangazi Mezarlığına defnedildi.
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otobüs hareket halinde iken kapı açılmamalı. fakat içerisi çok sıcak olduğunda bazı zaman açıyorlar. buradaki mesele kızın hereket ettiğini bile bile otobüsten inmesi. sanki durmuş gibi hareketleri çok donuktu. çok düşünceli olduğu ve otobüsün yürüdüğünü hiç düşünmediği ortada. şöför suçlu tabii. fakat kızın davranışıda garip değilmi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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görüntülerde açıkça belli bir şey verdiği evet ama kişinin profil de belli emniyet mutlaka sorgulayacaktır. kim bilir ne derdi vardı. belki amacı otobüsten atlamak ta değil di belki o an kağıdı verip hızlıca inmek istedi kapıyı açık görünce o an heyecana kapılıp dalmış ta olabilir. geleceğini düşünen üniversite harçlığı için çalışan birinin intihar edeceğini sanmıyorum. o çocukta her ne notu varsa karakola da başvurmamış. araştırılması gerekiyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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rahmetli numarasını paslamış, onun heycanı ile de araç durdu sanıp inmiş. Allah taksiratını affetsin.Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
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bu işte bi işte bi iş var detaylı bir şekilde araştırılmalıCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Allah ailesine sabır versin. Şoförün anlık bir hatası hem kendini hem de kızı yaktı. Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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bağimli olabilir adam bir şey Verdi belkiCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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farkındaysanız adam değil kadın veriyor.1 Yayından Kaldır
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mantıklı devir iyice bozuldu gerçektenYayından Kaldır
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şoförün tipe bak artist insan hareket halindeki otobüsün kapısını açık tutar mı? insan değeri bu kadar mı. bunla ilgili çalışma yapılması lazım mesela yeni belediye otobüsleri kapıları kapanmadan hareket edemiyor. yapan adam bu özelliği koymuş.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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madem öyle emniyet adamı sorgulasın işin içinden aşk ihanet entrika çıkabilir.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır