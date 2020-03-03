Genç kız yaşadığı korkuyu Müge Anlı'da anlattı
Haberler » Güncel » Genç kız yaşadığı korkuyu Müge Anlı'da anlattı - Haber

Genç kız yaşadığı korkuyu Müge Anlı'da anlattı

Güpegündüz yol ortasından kaçırıldığını iddia eden genç kız 7 gün boyunca yaşadığı dehşet dolu anları Müge Anlı'ya anlattı.

03.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:49
Genç kız yaşadığı korkuyu Müge Anlı'da anlattı

Güpegündüz yol ortasından kaçırıldığını iddia eden genç kız 7 gün boyunca yaşadığı dehşet dolu anları 'ya anlattı.


İzmir'de 24 yaşındaki gıda teknikeri , 25 Şubat'ta komşusu A.B. tarafından güpegündüz kaçırıldığını öne sürdü. Kızlarına ulaşamayan ailesi, tek çareyi Müge Anlı'ya başvurmakta bulmuştu. Ekrandan aktarılanlara göre Müge Anlı'nın aramaya başlaması üzerine korkan A.B., genç kızı Ödemiş Adliyesi'ne bırakıp kaçmıştı.


"Bana yaptıklarını düşününce aklımı kaçıracak gibi oluyorum"


Kurtulduktan sonra Anlı'ya konuk olan Tuğba Karaca, 7 gün boyunca yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Yaşadıklarının etkisinden çıkamadığını söyleyen 24 yaşındaki Karaca; "İşe giderken beni yolda zorla arabaya bindirdi. 7 gün boyunca farklı farklı dağ evlerinde kaldık. Onunla evlenmem için bana her türlü baskı ve şiddeti uyguladı. 5 dakikada hayatımı bitirdi. Bana yaptıklarını düşününce aklımı kaçıracak gibi oluyorum." dedi.


Şüpheli A.B.'nin her yerde arandığı bilgisi paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler