Cani Baba, 18 Yaşındaki Kızını Uykusunda Katledip Oğlunu Aradı
Adana'da cani baba 18 yaşındaki kızını uykusunda tüfekle vurarak öldürdü. Cani baba, cinayetin ardından oğlunu arayarak kızını yanlışlıkla vurduğunu anlattı.
Adana'da K.T 18 yaşındaki kızı Tuğçe Tatar'ı uykusunda tüfekle vurarak öldürdü.Cani baba, cinayetin ardından oğlunu arayarak kızını yanlışlıkla vurduğunu ve kendisinin de ilaç içtiğini anlattı.
UYKUSUNDA TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ
Edinilen bilgiye göre olay, Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Tuğçe Tatar (18) adlı genç kız gece geç saatlerinde uykusunda tüfekle vurularak öldürüldü.
OĞLUNU ARADI, "YANLIŞLIKLA VURDUM" DEDİ
İddiaya göre, genç kızın babası K.T. gece geç saatlerinde oğlunu telefonla arayarak kızını yanlışlıkla vurduğunu ve kendisinin de ilaç içtiğini söylediği, oğlunun ise bu durum üzerine polis ekiplerine haber verdiği öğrenildi.
EKİPLER KAPIYI ZORLA AÇTI
Olay yerine gelen ekipler kapıyı açması için K.T.'ye seslendi. Polisler çağrısına cevap alamayınca kapıyı zorla açtılar. Ekipler genç kızı vurulmuş halde bulurken, genç kızın babası K.T.'yi gözaltına aldı.
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yaşadıgı eve bak gittigi yerlere adamı delirt miş af af af istiyozCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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UYKUDA OLAN BİRİSİ NASIL YANLIŞLIKLA VURULABİLİR.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Toplum olarak cinnet halindeyiz kimse kusura bakmasın. Barbar bi nesil geliyor.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır