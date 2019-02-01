Cani Baba, 18 Yaşındaki Kızını Uykusunda Katledip Oğlunu Aradı

Adana'da K.T 18 yaşındaki kızı Tuğçe Tatar'ı uykusunda tüfekle vurarak öldürdü.Cani baba, cinayetin ardından oğlunu arayarak kızını yanlışlıkla vurduğunu ve kendisinin de ilaç içtiğini anlattı.

UYKUSUNDA TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Tuğçe Tatar (18) adlı genç kız gece geç saatlerinde uykusunda tüfekle vurularak öldürüldü.

OĞLUNU ARADI, "YANLIŞLIKLA VURDUM" DEDİ

İddiaya göre, genç kızın babası K.T. gece geç saatlerinde oğlunu telefonla arayarak kızını yanlışlıkla vurduğunu ve kendisinin de ilaç içtiğini söylediği, oğlunun ise bu durum üzerine polis ekiplerine haber verdiği öğrenildi.

EKİPLER KAPIYI ZORLA AÇTI

Olay yerine gelen ekipler kapıyı açması için K.T.'ye seslendi. Polisler çağrısına cevap alamayınca kapıyı zorla açtılar. Ekipler genç kızı vurulmuş halde bulurken, genç kızın babası K.T.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA