Genç Kız, Tacizciyi Biber Gazıyla Püskürttü
Gaziantep'te 23 yaşındaki gıda teknikeri genç kız, kendisini takip eden sapıktan, biber gazı sıkarak kurtuldu.
Gaziantep'te bir kız, tacize sessiz kalmadı. Kendisini taciz eden kişiye önce biber gazı sıktı. Sonra da vurmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran tacizci olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İŞE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTI AMA...
Gaziantep'te 23 yaşındaki gıda teknikeri genç kız, 20 gündür takip ediliyordu. Bu yüzden de bir başına evinden çıkamıyordu. Biber gazı aldı. Önceki gün sabah 6:30'da işe gitmek için yola çıktı. Tacizci yine adım adım peşindeydi. Genç kadın bu sefer sessiz kalmadı.
CEBİNDEN BİBER GAZINI ÇIKARIP SIKTI
Tacizciye tepki gösterdi ve cebinden biber gazını çıkarıp yüzüne sıktı. Sonra da vurmaya başladı. Tacizle suçlanan adam neye uğradığını şaşırdı. Yumruk darbelerinden kaçarak kurtuldu.
YORUMLAR (10)
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helal olsun tüm genç kızlarımıza öncü olacak bir hareketCevap Yaz Yayından Kaldır
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KIZ AKILLI HER KIZIN ÇANTASINI DA BİBER GAZI OLMALI KESİNLİKLE...YANLIZ ADAM ŞİKAYETÇİ OLURSA YARGI NE DER BİLMEM....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal olsun bravo kıza ! Asla sessiz kalmayın ! Aslanlar gibi kendinizi koruyun !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Oooo bakıyorum kız gardını almış.Madara etmiş tacizciyi.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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eferim kızCevap Yaz 5 Yayından Kaldır