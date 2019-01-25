Genç Kız, Tacizciyi Biber Gazıyla Püskürttü

Gaziantep'te bir kız, tacize sessiz kalmadı. Kendisini taciz eden kişiye önce biber gazı sıktı. Sonra da vurmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran tacizci olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İŞE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTI AMA...

Gaziantep'te 23 yaşındaki gıda teknikeri genç kız, 20 gündür takip ediliyordu. Bu yüzden de bir başına evinden çıkamıyordu. Biber gazı aldı. Önceki gün sabah 6:30'da işe gitmek için yola çıktı. Tacizci yine adım adım peşindeydi. Genç kadın bu sefer sessiz kalmadı.

CEBİNDEN BİBER GAZINI ÇIKARIP SIKTI

Tacizciye tepki gösterdi ve cebinden biber gazını çıkarıp yüzüne sıktı. Sonra da vurmaya başladı. Tacizle suçlanan adam neye uğradığını şaşırdı. Yumruk darbelerinden kaçarak kurtuldu.