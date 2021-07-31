Ağabeyiyle alacak-verecek meselesi yüzünden tartışan eniştesinin kardeşini vurdu

Rize'de 31 yaşındaki kadın, ağabeyiyle alacak verecek mevzusu nedeniyle tartışanın eniştesinin kardeşini tabancayla vurdu. Yaralı kardeş hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlçeye bağlı İncesu köyü Marbudam yaylasında saat 20.00 sularında meydana gelen olayda, 31 yaşındaki A.G. isimli kadın, ağabeyi ile alacak verecek mevzusu nedeniyle tartışan ve eniştesinin kardeşi olan 48 yaşındaki Ekrem Gemici'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Ekrem Gemici, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekrem Gemici'yi vuran A.G. gözaltına alınırken jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı